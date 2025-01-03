رئاسة الوزراء: الشرع دعا ميقاتي لزيارة سوريا للبحث بالملفات المشتركة وتمتين العلاقات الثنائية

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، أنّ "اتصالًا جرى بين رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ وقائد الإدارة السّوريّة الجديدة ​أحمد الشرع​، تمّ خلاله البحث في العلاقات بين البلدين وبشكل خاص الملفّات الطّارئة. كما تطرّق البحث إلى ما تعرّض له الجيش على الحدود مع ​سوريا​ في البقاع".

وأوضحت في بيان، أنّ "الشّرع أكّد أنّ الأجهزة السّوريّة المعنيّة قامت بكلّ ما يلزم لإعادة الهدوء على الحدود، ومنع تجدّد ما حصل"، مشيرةً إلى أنّ "في ختام الإتصال، وجّه الشّرع دعوة لرئيس الحكومة لزيارة سوريا، من أجل البحث في الملفّات المشتركة بين البلدين وتمتين العلاقات الثّنائيّة".