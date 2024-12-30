شكرا لقرائتكم خبر عن 13 تحت الصفر.. جرينلاند تعاني انقطاع الكهرباء في درجة حرارة قاسية والان نبدء بالتفاصيل

السبب الدقيق لانقطاع الكهرباء

الدمام - شريف احمد - أفادت وسائل إعلام محلية بأن آلاف الأشخاص في جرينلاند باتوا دون تدفئة في أثناء انقطاع الكهرباء مطلع الأسبوع، إذ انخفضت درجات الحرارة إلى 13 درجة مئوية تحت الصفر.وانقطعت الكهرباء عن عاصمة الجزيرة الدنماركية التي تتمتع بالحكم الذاتي، نوك، والمناطق المحيطة بها عدة ساعات يوم السبت، مع استمرار انقطاع الكهرباء عن بعض المنازل صباح يوم الأحد، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الدنماركية ريتساو وإذاعة محلية.وأفادت إذاعة دي آر الدنماركية بأن مسؤولين بالبلدية فتحوا غرف تدفئة للمواطنين الذين تجمدت منازلهم.قالت شركة المرافق العامة نوكيسورفيت، في منشور على فيس بوك، إن المشكلة نشأت في محطة بوكسيفيورد للطاقة الكهرومائية، لكنها تعمل على توضيح السبب الدقيق لانقطاع التيار الكهربائي.ويقيم في جرينلاند نحو 56 ألف شخص، ثلثهم تقريبًا في نوك.وذكرت وكالة الأنباء الدنماركية ريتساو، أن درجات الحرارة مساء السبت تراوحت بين 13 درجة تحت الصفر و11 درجة تحت الصفر.وكانت الحكومة الدنماركية أعلنت أخيرًا عزمها تكثيف وجودها العسكري في الشمال بعد أن صرح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة يجب أن تمتلك وتسيطر على جرينلاند.