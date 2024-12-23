«اليونيفيل» تدعو إلى تسريع انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (الاتحاد)

دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، أمس، إلى تسريع عملية انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب البلاد وانتشار الجيش اللبناني في المنطقة.

ودعت «اليونيفيل» جميع الأطراف الفاعلة إلى الامتناع عن أي أعمال تُعرّض وقْف إطلاق النار والاستقرار الهش للخطر.

وشددت «اليونيفيل» على استمرارها في رصد انتهاكات للقرار 1701 بجنوب لبنان والإبلاغ عنها.

وأشار البيان إلى أن رئيس «اليونيفيل» أرولدو لاثارو اجتمع، أمس، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي خلال زيارته إلى جنوب لبنان.

وجرى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان الشهر الماضي بين إسرائيل و«حزب الله» بعد أكثر من عام على اندلاع القتال بينهما.

وبموجب الاتفاق، سينسحب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان خلال 60 يوماً، بينما ينشر الجيش اللبناني قواته في المنطقة.