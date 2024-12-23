شكرا لقرائتكم خبر عن هل طلبت أسماء الأسد مغادرة روسيا؟.. "الكرملين" يكشف والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة دون خسائر بشرية أو مادية.. زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب شمال باكستان بنجلاديش للهند: أعيدوا رئيسة الوزراء السابقة شيخة حسينة

فلاديمير بوتين

الدمام - شريف احمد - كشف ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين الروسي اليوم الإثنين، حقيقة ما تردد من تقارير حول طلب أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد "إذنا خاصا لمغادرة روسيا".ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن بيسكوف قوله اليوم: "كلا، هذا لا يتوافق مع الواقع".يأتي ذلك ردا على تقارير متداولة بشأن طلب أسماء الأسد من محكمة روسية "إذنا خاصا" لمغادرة البلاد روسيا، وأن "طلب زوجة بشار الأسد، قيد النظر من قبل السلطات الروسية".سبق وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الإطاحة في دمشق بحليفه الوثيق بشار الأسد ليست "هزيمة" لموسكو، معتبرا أن الجيش الروسي الموجود في سوريا منذ عام 2015 "حقق هدفه".وقال خلال مؤتمره الصحافي السنوي الكبير: "ثمة من يحاول تصوير ما حدث في سوريا على أنه هزيمة لروسيا. أؤكد لكم أن الأمر ليس كذلك".