إعلام يمني: 9 قتلى و3 جرحى جراء الغارات الإسرائيلية على الحُديدة

أفادت قناة "المسيرة" التابعة لحركة "أنصار الله" في اليمن، عن سقوط 7 قتلى في ميناء الصليف وعن سقوط قتيلَين وجريح في منشأة رأس عيسى النفطية جراء الغارات الإسرائيلية على الحديدة.

هذا، وكشفت القناة عن سقوط جريحَين إثر 7 غارات نفذها الجيش الإسرائيلي على ميناء الحديدة.

في وقت سابق من اليوم، أفادت قناة "المسيرة"، عن سلسلة غارات إسرائيلية على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الحديدة، في حين أكد الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم "أهدافا للحوثيين في عمق اليمن".

وأوضحت قناة "المسيرة" أن الغارات الإسرائيلية على صنعاء استهدف محطتي كهرباء حزيز وذهبان المركزيتين جنوب وشمال العاصمة، في حين استهدفت الغارات على الحديدة ميناء الحديدة ومنشأة رأس عيسى النفطية.

وقال الجيش الإسرائيلي، "نفذنا ضربات دقيقة على أهداف عسكرية للحوثيين منها موانئ وبنية تحتية للطاقة في صنعاء".

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي، قوله إن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بشأن الضربة التي شنها الجيش الإسرائيلي في اليمن.

في هذا السياق، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول أميركي، قوله إن الولايات المتحدة لم تنفذ الهجمات على اليمن.