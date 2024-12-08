شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سأنظر في الانسحاب من "الناتو" في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

انسحاب أمريكا من الناتو

تهديدات ترامب للناتو

الدمام - شريف احمد - كشف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن الحالة التي يفكر بسببها الانسحاب من "الناتو".وأوضح ترامب في مقابلة بُثّت الأحد أنّه "قطعا" سيفكّر في الانسحاب من حلف شمال الأطلسي "ناتو" إذا لم "يسدّد الحلفاء فواتيرهم".وتابع: "يجب أن يدفعوا فواتيرهم"، مضيفًا" أنّه قطعا سيفكّر في إخراج الولايات المتحدة من الحلف ما لم يعاملنا الأعضاء بشكل عادل".ويبذل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، مساعٍ جديدة كي تعزز الدول الأوروبية الإنفاق الدفاعي، لسد نقص بالميزانية.ولهذا السبب كان يلوم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حلفاء بلاده في ولايته الأولى، ما قوض الثقة بين الجانبين بصورة كبيرة.وهدد ترامب، بعدم الدفاع عن الدول "المقصرة"، فيما وافق قادة الناتو على وقف خفض الإنفاق الدفاعي الذي بدأ عند انتهاء الحرب الباردة واتجه إلى إنفاق 2 % من الناتج الإجمالي المحلي، بعدما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم قبل عقد.ويعتزم الناتو وضع 300 ألف جندي في وضع الاستعداد للتحرك إلى جناحه الشرقي، في غضون 30 يومًا.كما توضح الخطط أي من الحلفاء سيستجيب لهجوم في أي مكان من القارة الشمالية القطبية، إلى منطقة بحر البلطيق عبر الأطلسي وشرقا إلى البحر الأسود.