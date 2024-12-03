ولي العهد يعقد عددا من اللقاءات على هامش قمة المياه

التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اليوم الثلاثاء رئيس البنك الدولي السيد أجاي بانجا وذلك على هامش قمة المياه الواحدة، التي افتتحها ولي العهد في الرياض. وعلى هامش القمة أيضا، التقى ولي العهد بكل من رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، والقائد الوطني للشعب التركماني رئيس المجلس الشعبي قربان قلي بردي محمدوف.



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