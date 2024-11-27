شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: وقف إطلاق النار في لبنان خطوة مهمة لوقف حرب الإبادة في المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب طلبه النحال عضو مجلس النواب، إن قرار وقف إطلاق النار فى لبنان الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد التوصل إليه بين أطراف الصراع "بيروت وتل أبيب"، يأتي كخطوة مهمة ضمن خطوات وقف حرب الإبادة التي تشهدها المنطقة، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة المتسببة في اتساع رقعة الصراع.

وأكد النحال في بيان له اليوم، أن العدوان الإسرائيلي الغاشم بات مصدرا للقلق والتوتر واشتعال الحروب والأزمات بانتهاكاته الصارخة وتجاوزاته في حق الإنسانية وممارسته سياسات عقابية ضد المدنيين والأطفال والمرضى والنساء، والاعتداءات الوحشية المستمرة على حقوق الشعبين الفلسطيني واللبناني، وذلك في ظل صمت رهيب من المجتمع الدولي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة استغلال هذه الخطوة في دعم وتعزيز كافة الجهود الباحثة عن وقف في إطلاق النار في غزة وإنهاء أزمة القضية الفلسطينية، وممارسة الضغط الدولي لتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

وشدد النائب طلبه النحال على ضرورة تنفيذ هذا الاتفاق وإلزام دولة الاحتلال على الالتزام به حتى لا يكون مجرد هدنة من شأنها خدمة الطرف الإسرائيلي في إعادة ترتيب أوراقه وهيكلة وتسليح جيشه ليعود للبطش الذي كان عليه من قبل، ضاربا بكافة القوانين الدولية والقوانين الإنسانية الدولة عرض الحائط .

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولويات الجهود المصرية المبذولة، ورفض تصفيتها تحت أى مسمى، ورفع شعار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.