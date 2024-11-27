الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية بعد وقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل: سنسعى لدعم القطاع الطبي في لبنان بجميع الطرق الممكنة

تمنت الجمعية الطبية الأوروبية اللبنانية (ELMS) في بيان، مع اعلان وقف إطلاق النار بين لبنان واسرائيل، وقف النزيف في لبنان وتتوقع وقفًا نهائيًا للأعمال العدائية التي ستوقف هذا النزيف الذي يعاني منه الشعب اللبناني.

وشكرت الجمعية الطبية ELMS جميع العاملين في النظام الصحي اللبناني الذين تواجدو بكل طاقمهم في المستشفيات وعلى الارض في ظل ظروف صعبة ويواجهون تهديدات خطيرة في ممارستهم المهنية.

واشارت الجمعية الطبية الى انها تسعى لدعم هذا القطاع بجميع الطرق الممكنة، لا سيما من خلال جمع وشحن المواد والمنتجات الطبية لتأمين كافة الاحتياجات وحتى تكون فعالة.