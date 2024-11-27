ماكرون يدعو لانتخاب رئيس دون تأخير: اتفاق وقف النار في لبنان يجب أن يفتح الطريق أمام وقف للنار طال انتظاره في غزة

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه في لبنان ينبغي أن "يفتح الطريق" أمام اتفاق مماثل "طال انتظاره" في قطاع غزة.

واوضح ماكرون في رسالة مصوّرة، إنّ "هذا الاتفاق ينبغي أن يفتح الطريق أمام وقف لإطلاق النار طال انتظاره في مواجهة المعاناة الهائلة لسكان غزة"، مشددا على أنّ هذا الاتفاق هو دليل على "شجاعة سياسية يمكن لوحدها أن توفر للجميع في الشرق الأوسط السلام والأمن على المدى الطويل".

ودعا إلى انتخاب رئيس دون تأخير للبنان. وقال إنّ "هذه مسؤولية السلطات اللبنانية وكل أولئك الذين يمارسون مسؤوليات سياسية بارزة. إنّ استعادة سيادة لبنان تتطلّب انتخاب رئيس للجمهورية دون تأخير".