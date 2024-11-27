شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد يراقب مباراة الزمالك وبلاك بولز استعداداً لمواجهة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يعكف الجهاز الفنى لفريق غزل المحلة، بقيادة أحمد عيد عبد الملك، على متابعة مباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقى، المقرر إقامتها فى التاسعة مساءً، وذلك لاستكشاف نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأبيض، قبل مواجهة الدورى المنتظرة.

وقرر مجلس إدارة غزل المحلة، برئاسة وليد خليل، صرف مكافآت خاصة للاعبى الفريق لتحفيزهم بعد الفوز على الجونة بهدف نظيف، فى الجولة الثالثة التي جمعت الفريقين ببطولة الدورى المصرى.

وفاز غزل المحلة فى مباراة الجولة الثالثة على الجونة بهدف نظيف سجله عبده يحيى مهاجم الفريق المحلاوى، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد خالد بشارة.

ويستعد غزل المحلة لمواجهة نادى الزمالك، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين فى الثامنة مساء الاثنين 2 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدورى والذى يقام باستاد غزل المحلة.

وتقدم غزل المحلة فى جدول مسابقة الدورى ليحتل المركز السابع برصيد 4 نقاط، بعدما تعادل سلبياً مع الإسماعيلى فى الجولة الأولى التى أقيمت باستاد الإسماعيلية، ثم خسر في الجولة الثانية أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأخيراً فاز على الجونة فى عقر داره بهدف نظيف.