شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبى بشأن الخطة الاستراتيجية للتعليم الأزهرى قبل الجامعى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق قطاع المعاهد الأزهرية، برنامج تدريبي مميز للتعريف بالخطة الاستراتيجية للتعليم الأزهري قبل الجامعي (2022 – 2030).

يهدف البرنامج إلى تعزيز رؤية الأزهر الشريف نحو تجديد التعليم قبل الجامعي، مع الحفاظ على القيم الأصيلة والرسالة الوسطية، ويعمل البرنامج على إعداد جيل قادر على نشر قيم التسامح والاعتدال، بفهم واعٍ للإسلام الصحيح، يتماشى مع متطلبات العصر وتحدياته الثقافية والاجتماعية والفكرية، كما يركز على تحرير طاقات الطلاب وتمكينهم من مواكبة لغة العصر.

أهمية الخطة الاستراتيجية

انطلاقًا من أهمية التعليم كركيزة أساسية لبناء الإنسان، وضعت هذه الخطة الشاملة لتحقيق إصلاحات واسعة تشمل:

تطوير الجوانب العلمية والإدارية.

تحسين البنية الرقمية للمعاهد الأزهرية بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية.

تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال رفع كفاءة الأداء المؤسسي وجودة الخدمات التعليمية.

وأوضح الشيخ أيمن عبدالغني أن الخطة تسعى إلى خلق بيئة تعليمية متطورة تُعزز كفاءة العاملين، وتُرسخ الشعور بالمسؤولية، وتُواجه التحديات الإدارية والسلوكية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد لشؤون التعليم، أن تنفيذ الخطة يجري في جميع المناطق الأزهرية وفق جدول زمني محدد، بهدف تخريج جيل أزهري متميز قادر على مواجهة التحديات وخدمة الوطن، مع الالتزام بنشر قيم الإسلام الصحيحة.

تفاصيل البرنامج التدريبي

نفذ البرنامج التدريبي على مدار ثلاثة أيام، وقدمه نخبة من الخبراء وأعضاء فريق الخطة الاستراتيجية، من بينهم:

أ.د/ أحمد عبدالفتاح، أستاذ بكلية التربية جامعة الأزهر.

أ.د/ محمود مصطفى، أستاذ بكلية التربية جامعة الأزهر.

د/ إبراهيم رسلان، مدرس بكلية التربية جامعة الأزهر.

حضور البرنامج

شارك في البرنامج عدد من قيادات قطاع المعاهد الأزهرية والعاملين بالمناطق الأزهرية المختلفة، في خطوة تؤكد التزام الأزهر الشريف بتنفيذ استراتيجيات تطوير التعليم قبل الجامعي، بما يعزز دوره الريادي في نشر الفكر المستنير والاعتدال على مستوى العالم.