شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى عاشر جولات دورى مرتبط اليد مواليد 2004 والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم الأربعاء ، لقاءات قوية على صعيد الجولة العاشرة بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد للموسم المحلى 2024- 2025 على صعيد 7 مواجهات .

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من، الزمالك مع الزهور والأهلى مع القناة والمعادى مع الجزيرة والبنك الأهلى مع سبورتنج وأصحاب الجياد مع هليوبوليس ودلفى مع طلائع الجيش والطيران مع سموحة.

ويواصل فريقا الأهلى والزمالك فى كرة اليد خوض مؤجلات دورى المحترفين خلال الفترة الحالية حتى 8 ديسمبر المقبل.

وخاض الأهلى والزمالك المؤجلات حتى الجولة الخامسة ويتبقى لكل فريق 5 مواجهات مؤجلة، حيث يواجه الزمالك نظيره الطيران ويلتقي المعادى مع الأهلى يوم 29 نوفمبر الجارى ضمن مؤجلات الجولة السابعة، فيما يلتقى الزمالك مع طلائع الجيش ويلتقي الأهلى مع أصحاب الجياد يوم 3 ديسمبر المقبل ضمن مؤجلات الجولة الثامنة.

ويوم الجمعة 6 ديسمبر المقبل، يلتقى الزمالك مع أصحاب الجياد وسموحة مع الأهلى ضمن مؤجلات الجولة التاسعة، وأخيرا الزمالك مع الزهور، ويلتقى الأهلى مع القناة ضمن مؤجلات الجولة العاشرة 8 ديسمبر المقبل.