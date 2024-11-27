شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم صلاح ينضم لأبطال مسلسل ناقص ضلع بطولة نيللى كريم وروبى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان حاتم صلاح إلى أبطال مسلسل ناقص ضلع بطولة النجمات نيللى كريم وروبى وكندة علوش، المقرر عرضه فى رمضان 2025، من تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج ميديا هب سعدى جوهر، إشراف عام على المشروعات محمد سرى، حيث يقدم حاتم صلاح دورا محوريا داخل احداث العمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى، ومن المقررالبدء في تصويره الأيام المقبلة.

وتعاقدت الفنانة كندة علوش رسمياً على المشاركة في بطولة مسلسل ناقص ضلع ويجمعها العمل بالفنانين نيللى كريم وروبى وجيهان الشماشرجى وعلى صبحى، فيما تجرى الشركة المنتجة إبرام التعاقدات مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير.

ويشارك حاتم صلاح في بطولة فيلم الهنا اللى أنا فيه بطولة النجم كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربينى وياسمين رئيس، والمقرر طرحه في السينمات خلال الشهر المقبل، والفيلم من تأليف ايمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعى.

كما شارك حاتم صلاح مؤخرا في بطولة فيلم عصابة الماكس بطولة النجم أحمد فهمى وروبى، وشارك في بطولة العمل كلا من لبلبة واوس اوس ومحمد لطفى وأخرون، اخراج حسام سليمان.