النشرة: الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ سلسلة غارات في مناطق عدة بالبقاع

افاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ سلسلة غارات في مناطق عدة بالبقاع شملت مناطق :أنصار، اليمونة، شمسطار، بيت صليبي

دورس قرب حاجز الجيش اللبناني، محيط بوداي، سحمر في البقاغ الغربي.