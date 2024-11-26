ترامب تعهد بفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية إلى أميركا

أشار الرّئيس الأميركي المنتخَب ​دونالد ترامب​، إلى أنّ "الآلاف من النّاس يتدفّقون عبر المكسيك وكندا، ويجلبون الجريمة والمخدّرات إلى مستويات لم يسبق لها مثيل من قبل"، مبيّنًا أنّ "في الوقت الحالي، يبدو أنّ القافلة القادمة من المكسيك، الّتي تتألف من آلاف الأشخاص، لا يمكن إيقافها في سعيها للمرور عبر حدودنا المفتوحة حاليًّا".

وأعلن في تصريح، أنّ "في 20 كانون الثّاني المقبل، وفي أحد أوائل الأوامر التّنفيذيّة الكثيرة الّتي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللّازمة لفرض رسوم جمركيّة على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتّحدة، وحدودها المفتوحة السّخيفة".

وأوضح ترامب أنّ "هذه الرّسوم ستظلّ ساريةً إلى أن يتوقّف غزو المخدّرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشّرعيّين لبلدنا!"، كاشفًا عن أنّه سيفرض أيضًا على الصين رسومًا جمركيّةً إضافيّةً بنسبة 10%، "تُزاد إلى أيّ رسوم إضافيّة"، وذلك على كلّ واردات بلاده من المنتجات الصّينيّة.

وخلال حملته الانتخابيّة قبل فوزه بالانتخابات الرّئاسيّة الّتي جرت في الخامس من تشرين الثّاني الحالي، تعهّد ترامب بفرض رسوم جمركيّة واسعة النّطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حدّ سواء.