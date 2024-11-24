حزب الله أعلن استهداف صفد ويرؤون وثكنة دوفيف وقاعدة بيريا للدفاع الجويّ والصاروخي ‏لقيادة الشمال

أعلن حزب الله، في بيان، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 12:10 من اليوم الأحد 24-11-2024، قاعدة بيريا (القاعدة الأساسية للدفاع الجويّ والصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية) بصليةٍ صاروخية".
كما أفاد بأنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 12:45 من اليوم الأحد 24-11-2024، ثكنة دوفيف بصليةٍ صاروخية".
وكشف أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 13:10 من اليوم الأحد 24-11-2024، مستوطنة يرؤون بصليةٍ صاروخية".
وأكد الحزب انه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 12:10 من اليوم الأحد 24-11-2024، مدينة صفد المُحتلّة بصليةٍ صاروخية".
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