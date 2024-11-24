"النشرة": شهيد بغارة إسرائيلية على إبل السقي وتدمير منازل ومحال بقصف على يحمر الشقيف

أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدة يحمر الشقيف، ما أدّى إلى تدمير أحد المنازل، كما طال القصف المدفعي الإسرائيلي محلّات تجاريّة في البلدة، وألحق بها وبعدد من المنازل المجاورة أضرارًا فادحة".

وذكر أنّ "دبّابةً إسرائيليّةً استهدفت منزل مواطن من حاصبيا، في بلدة إبل السقي، ما أدّى إلى استشهاده"، مشيرًا إلى أنّ "المنطقة الواقعة بين المنصوري وبيوت السياد في قضاء صور، تتعرّض لقصف إسرائيلي بقذائف من عيار 155 ملم".