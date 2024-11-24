"يديعوت أحرونوت": "حزب الله" أطلق منذ الصباح 60 صاروخًا واستهدف المطلة بشكل مكثف

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، أنّ "حزب الله أطلق منذ الصّباح 60 صاروخًا، واستهدف بشكل مكثّف المطلة، ما تسبّب بأضرار جسيمة في البلدة".

بدورها، أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، بأنّ "الجبهة الدّاخليّة أطلقت صفّارات الإنذار في المطلّة 7 مرّات منذ فجر اليوم"، فيما أشارت القناة 12 الإسرائيليّة إلى أنّه "تمّ استهداف بلدة المطلّة بـ6 دفعات صاروخيّة، ما أدّى إلى أضرار جسيمة في المباني، من دون تسجيل إصابات بشريّة".

وكان قد ذكر الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أنّه رصد إطلاق 25 صاروخًا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى، وأنّ الدّفاعات الجوّيّة اعترضت بعضها.