اشار مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى، بحسب القناة 12 الاسرائيلية، في إحاطة صحافية الى إن "الظروف للتوصل لصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس تبدو أكثر نضجا في هذه الفترة ومما سبق في السنة الأخيرة"، وادعى أن حماس "تنازلت عن مطلبها لإنهاء الحرب"، وأضاف "تقديراتنا أن الحركة معنية بالتوصل لاتفاق تبادل".
واعتبر أن الحديث حاليا عن فرص للتوصل إلى اتفاق وصفه بـ"الصفقة الإنسانية" تشمل إطلاق سراح اسرى على خلفية "إنسانية" ووقف إطلاق نار لمدة 42 يوما، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، بالإضافة "لأثمان كبيرة ستضطر إسرائيل لدفعها". وأضاف "للصفقة أثمان، ولكننا على قناعة أننا سنعود للقتال بعد 42 يوما".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أمني رفيع للقناة 12: حماس تخلت عن مطلبها بوقف الحرب في غزة وتريد التوصل إلى اتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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