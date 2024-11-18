"معاريف": إيران قد تزيد من استخدام وكلائها في العراق ردا على عمليات الجيش الإسرائيلي في لبنان وغزة

أفادت صحيفة "معاريف" نقلا عن مسؤولي استخبارات إسرائيليين وأميركيين، بأن "إيران قد تزيد من استخدام وكلائها في العراق ردا على عمليات الجيش الإسرائيلي في لبنان وغزة".
وذكرت الصحيفة، أن "هناك مخاوف من أن إيران قد قامت بالفعل بتهريب صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى العراق كرد على الضربات الإسرائيلية في إيران"، لافتةً الى أن "إسرائيل تمتلك خطط عمل واضحة في حال حدوث تصعيد من جهة العراق".
وأوضحت أن "خطط إسرائيل تبدأ من ضرب البنية التحتية والمنشآت ثم الانتقال إلى عمليات اغتيال مركزة تطال شخصيات في الميليشيات الإيرانية بالعراق".
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