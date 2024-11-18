رئيس الصين وصل إلى البرازيل: الزيارة ستعمق التبادلات والتعاون بمختلف المجالات

ذكرت وكالة أنباء الصّين الجديدة الرّسميّة، أنّ الرّئيس الصّيني ​شي جينبينغ​ (Xi Jinping)، الّذي وصل الأحد إلى ​البرازيل​، في زيارة دولة ومن أجل المشاركة في قمّة مجموعة العشرين، يعتزم إجراء مناقشات حول سبل "مواصلة تحسين العلاقات بين ​الصين​ والبرازيل، وتعزيز التّكامل بين استراتيجيّات التّنمية في البلدين، وحول القضايا الدّوليّة والإقليميّة ذات الاهتمام المشترك".

ونقلت الوكالة عن شي، قوله إنّ "الزّيارة ستزيد من تعزيز الثّقة الاستراتيجيّة المتبادلة بين البلدين، وتعميق التّبادلات والتّعاون في مختلف المجالات".

مع الإشارة إلى أنّ الصين أكبر شريك تجاري للبرازيل، وقد بلغ حجم التّجارة الثّنائيّة أكثر من 180 مليار دولار عام 2023. وأشباه الموصلات والهواتف والأدويّة، هي المنتجات الصّينيّة الرّئيسيّة الّتي تُصدَّر إلى البرازيل الواقعة في أميركا الجنوبيّة.