قتيلان ومصابون في حادثي إطلاق نار بنيو أورليانز الأميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات الأميركية إن شرطة مدينة نيو أورليانز تجري تحقيقا بعد مقتل شخصين وإصابة تسعة آخرين في حادثي إطلاق نار منفصلين مساء الأحد. وتحركت الشرطة للتعامل مع بلاغين عن إطلاق نار بعد الساعة الثالثة والنصف مساء على طول شارع في حي سانت روش، وعثروا على ثمانية ضحايا مصابين بأعيرة نارية، وفقا لبيان صحفي صادر عن قسم شرطة نيو أورليانز. وتم نقل المصابين إلى المستشفى. وبعد حوالي 45 دقيقة، تلقت الشرطة بلاغا آخر عن إطلاق نار في الشارع نفسه، على بعد حوالي نصف ميل (8ر0 كم) إلى الشمال. وأفاد البيان بمقتل شخص في مكان الحادث بينما لقي شخص آخر حتفه في المستشفى. وقالت الشرطة إن ضحية ثالثة نقلت إلى المستشفى وحالتها مستقرة. وقال مسؤولون إن حادثي إطلاق النار وقعا في المنطقة التي كان يقام فيها احتفال يقام بعد أحد العروض التاريخية في المدينة.