شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" توصي بزيارة ميدانية لتفقد المنشآت الشبابية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، بتنظيم زيارة ميدانية لمحافظة الجيزة لتفقد الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية بها ومن بينها نادى العياط ومركز شباب البدرشين.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر عبده صديق، بشأن تدهور حالة معظم مراكز الشباب بالعياط والبدرشين بمحافظة الجيزة وعدم تجديدها والاهتمام بها.

ومن جانبه، عقب محمد عبد النبى، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة، على طلب الإحاطة، مؤكدا أنه تم إدراج مركز شباب مدينة العياط، ومركز شباب مدينة البدرشين ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى (حياة كريمة) المرحلة الثانية، وقد تم البدء فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من تجميع البيانات وحصر المساحات وعمل جميع المعاينات من قبل اللجنة المكلفة وتم إرسال هذه البيانات لمحافظة الجيزة استعدادا لبدء التنفيذ.

أوصت اللجنة إفادة النائب مقدم طلب الإحاطة من قبل وزارة الشباب والرياضة بشأن التوقيتات الخاصة بالبدء والانتهاء من أعمال تنجيل ملعب نادى العياط، وقيام الوزارة بالتنسيق مع مقدم طلب الإحاطة بتحديد أربع مراكز شباب بمركزى العياط والبدرشين بإمدادهم بالأدوات الرياضية وفقا للمواصفات التى تحددها وزارة الشباب والرياضة.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال فؤاد، بشأن القصور الشديد فى تجديد ملعب مركز شباب اسنيت مركز كفر شكر- محافظة القليوبية.

من جانبه عقب الدكتور محمد عساف، مدير عام المنشآت الشبابية بالوزارة، أن الإدارة المركزية قامت بتنفيذ بعض المشروعات بمحافظة المنوفية بدءا من العام المالى 2020-2024 منها حلال وتجديد عدد (35) ملعب، وعدد (14) مبنى إدارى بالمحافظة، كما تم تطوير عدد (28) مركز شباب شملت الأعمال إنشاء وإحلال وتجديد وإنشاء وتطوير مقرات إدارية.

كما أوضح انه بالنسبة تم عمل إحلال وتجديد لمعلب مركز شباب أسنيت إسناد شركة المدن للخدمات الشبابية والرياضية وتم استلامه بتاريخ 29/3/2022، سيتم التوجيه للشركة المنفذة لعمل صيانه للملعب وتلافى أى ملاحظات موجوده به.