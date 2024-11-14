ترامب يهدد الجامعات الأميركية بسحب اعتمادها وإيقاف تمويلها

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: وعد الرئيس المنتخب دونالد ترامب خلال تجمع جماهيري ضد معاداة السامية في واشنطن بأن على جميع الجامعات الأميركية أن تضع حدا لمعاداة السامية في الحرم الجامعي وإلا فإنها ستخسر اعتمادها .

وقال ترامب إنه "من أجل هزيمة معاداة السامية والدفاع عن المواطنين اليهود في أمريكا"، سيبلغ كل رؤساء الجامعات أنه إذا لم "ينهوا الدعاية المعادية للسامية"، فإنهم سيخسرون الاعتماد والدعم الفيدرالي.

وأضاف "لن ندعم إنشاء متعاطفين مع الإرهابيين، ولن نفعل ذلك - بالتأكيد على الأراضي الأميركية".