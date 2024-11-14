الهيئة العليا للاغاثة تنشر جدولا مفصلا لجميع الهبات والمساعدات الإغاثية التي تم تقديمها الى لبنان

اعلنت الهيئة العليا للإغاثة ضمن خطة الإستجابة لإحتياجات العائلات المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، بانها تنشر بشكل دوري ومنذ بداية ازمة النزوح جدول مفصل لجميع الهبات والمساعدات الإغاثية التي تم تقديمها الى لبنان عبر الهيئة اعتبارا من 5/10/2024 وصول اول شحنة، وتضع امام الرأي العام هذه البيانات المُفصّلة التي يمكن الوصول اليها عبر الدخول الى الموقع الإلكتروني للهيئة العليا للاغاثة: www.hrc-lebanon.gov.lb

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