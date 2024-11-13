افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن أن "تحقيق الجيش يظهر أن ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو تلقى قبل هجوم 7 تشرين الاول بساعات معلومات استخبارية مقلقة من غزة".
واشارت الى أن "معلومات الجيش تتعارض مع رواية العاملين في مكتب نتانياهو الذين ينفون تلقيهم معلومات قبل الهجوم".
كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت أحرونوت: تحقيق الجيش يظهر أن ديوان نتانياهو تلقى قبل هجوم 7 تشرين الاول بساعات معلومات استخبارية مقلقة من غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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