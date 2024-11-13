يديعوت أحرونوت: تحقيق الجيش يظهر أن ديوان نتانياهو تلقى قبل هجوم 7 تشرين الاول بساعات معلومات استخبارية مقلقة من غزة

افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن أن "تحقيق الجيش يظهر أن ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو تلقى قبل هجوم 7 تشرين الاول بساعات معلومات استخبارية مقلقة من غزة".

واشارت الى أن "معلومات الجيش تتعارض مع رواية العاملين في مكتب نتانياهو الذين ينفون تلقيهم معلومات قبل الهجوم".