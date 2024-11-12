ميقاتي التقى لاكروا وبلاسخارت ولاثارو: ملتزمون بتطبيق القرار الاممي 1701 ودعم التعاون الكامل بين الجيش واليونيفيل

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا في السرايا، في حضور المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، وقائد "اليونيفيل" الجنرال ارولدو لاثارو.

وأكد لاكروا على أن "زيارته للبنان هي للتعبير عن التضامن مع لبنان وشعبه"ن معرباً "عن تقديره لموقف الدولة اللبنانية الرافض للاعتداءات على قوات اليونيفيل"، مشدداً على أن "الامم المتحدة تبذل جهودًا مكثفة مع الاطراف كلفة لتحقيق وقف اطلاق النار".

كذلك شدد على "اهمية تطبيق القرار 1701 باعتباره الحل الوحيد للوضع في الجنوب"، لافتاً إلى "اهمية التعاون بين اليونيفيل والجيش".

بدوره، أعرب ميقاتي عن "شكره لزيارة لاكروا وعن امتنانه لقوات اليونيفيل واصرارها على الصمود في مواقعها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها"، لافتاً الى أن "الحكومة ملتزمة تطبيق القرار الاممي 1701 وتدعم التعاون الكامل بين الجيش واليونيفيل".