جناح سعودي في معرض الصين للطيران والفضاء

انطلقت أعمال الجناح السعودي المشارك في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء (Airshow China 2024)، أحد أضخم معارض الطيران في العالم، الذي يقام خلال الفترة من 12 إلى 17 نوفمبر بمدينة تشوهاي (Zhuhai) في الصين.

وقد شارك محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد العوهلي، في انطلاقة أعمال الجناح السعودي، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين عبدالرحمن الحربي، وعدد من المسؤولين والمستثمرين الدوليين وصنّاع القرار في مجال الطيران والفضاء.

ويقدم الجناح السعودي، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، منتجات ومعدات عسكرية، خاصة في قطاع الطيران. كما يستعرض مستجدات ومنجزات الجهات الحكومية والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في قطاع الصناعات العسكرية، والجهود المبذولة لتعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية؛ بهدف الوصول إلى توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.