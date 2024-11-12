وقد شارك محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد العوهلي، في انطلاقة أعمال الجناح السعودي، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين عبدالرحمن الحربي، وعدد من المسؤولين والمستثمرين الدوليين وصنّاع القرار في مجال الطيران والفضاء.
ويقدم الجناح السعودي، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، منتجات ومعدات عسكرية، خاصة في قطاع الطيران. كما يستعرض مستجدات ومنجزات الجهات الحكومية والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في قطاع الصناعات العسكرية، والجهود المبذولة لتعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية؛ بهدف الوصول إلى توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.
كانت هذه تفاصيل خبر جناح سعودي في معرض الصين للطيران والفضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.