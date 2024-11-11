شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة موظف في حدائق نيويورك أثناء مكافحة حرائق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي موظف في حدائق نيويورك حتفه أثناء مكافحة أحد حرائق الغابات في نيوجيرسي ونيويورك وسط ظروف جافة أدت إلى إصدار تحذيرات بشأن جودة الهواء في الولايتين الأمريكيتين، حسبما قالت السلطات اليوم الأحد.

ولقي العامل حتفه عندما سقطت شجرة عليه بعد ظهر، أمس السبت، بينما كان يكافح حريقًا كبيرًا على طول الحدود بين نيويورك ونيوجيرسي، وفقًا لتقارير من إدارة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة دوتشيس الشرقية وخدمات الغابات في ولاية stry.

وقال منشور لخدمات الغابات في ولاية نيويورك "لترقد في سلام يا أخي.. لقد انتهت مناوبتك.. لقد أنجزت المهمة بشكل جيد".

وقالت شرطة ولاية نيويورك إنها تحقق في الوفاة وسط الحريق في ستيرلنج فورست الواقعة في بحيرة جرينوود، وحددت أن الضحية هو داريل فاسكيز، (18 عاما) وهو مساعد في الحدائق والترفيه بالولاية ويعمل لدى إدارة الحدائق والترفيه في ولاية نيويورك. قسم الحفاظ على التراث التاريخي.

وتأتي الحرائق في نيويورك ونيوجيرسي في الوقت الذي يكافح فيه رجال الإطفاء أيضا حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا.

