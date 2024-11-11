شكرا لقرائتكم خبر عن حتى نهاية ولايته.. بايدن يتعهد باستمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

المفاوضات مع روسيا

عدد قياسي من هجمات المسيرات

الدمام - شريف احمد - قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يوم الأحد، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن يعتزم الضغط من أجل استمرار إرسال الدعم لأوكرانيا في الأسابيع الأخيرة من رئاسته.وأوضح سوليفان، في حديثه مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أن بايدن سيعرض هذا الموقف في الكونجرس وعلى الإدارة القادمة للرئيس الجمهوري دونالد ترامب.وأكد سوليفان مجددًا على أن الإدارة الأمريكية تعتزم تسليم كل المساعدات التي وعدت بها سابقًا لأوكرانيا لمحاربة الغزو الروسي بحلول موعد انتقال السلطة إلى ترامب في 20 يناير.وأضاف سوليفان أن بايدن يريد التدليل على أن أوكرانيا ستحتاج إلى الدعم حتى بعد انتهاء فترة ولايته، لأنها ما زالت معرضة للخطر بصرف النظر عن التطورات في ساحة المعركة أو على مائدة المفاوضات.وشدد سوليفان على أن القرار بشأن المفاوضات مع روسيا يجب أن يقع على عاتق أوكرانيا وحدها.وفي الوقت نفسه، أعرب سوليفان عن ثقته في أن تحدث العقوبات المفروضة على روسيا تأثيرًا.وأشار إلى التضخم وتوقعات النمو الاقتصادي في المدى البعيد في روسيا قائلًا: بالنسبة لروسيا، يبدو الأمر قاتمًا بشكل متزايد.ومع ذلك، اعترف سوليفان بأن العقوبات فشلت حتى الآن في وقف الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العدد القياسي من الهجمات بالطائرات المسيرة على بلاده التي شنتها روسيا.

وقال زيلينسكي في منشور على منصة "إكس" يوم الأحد: "أطلقت روسيا الليلة الماضية 145 طائرة مسيرة من طراز شاهد وغيرها من الطائرات الهجومية على أوكرانيا"، في إشارة إلى الطائرات الانقضاضية التفجيرية إيرانية الصنع.

وأضاف زيلينسكي أن روسيا هاجمت أوكرانيا خلال الأسبوع بأكثر من 800 قنبلة جوية موجهة، ونحو 600 طائرة مسيرة هجومية، وما يقرب من 20 صاروخًا من أنواع مختلفة.

وتابع: "لا يمكن إيقاف هذا الإرهاب بالكلمات، ولا يمكن ببساطة نسيان قتل الأطفال وفقدان الأحبة، إن التأمين من الإرهاب يستحيل دون قرارات جريئة، وهذا واضح لكل دولة، ودون عدالة، لا يمكن تحقيق سلام دائم، ومن الواقعى تمامًا لأوكرانيا أن تحققه".