أكّد النّائب سيمون أبي رميا، أنّ "المجزرة في علمات مروّعة، عدد الشّهداء يرتفع والمنزل تدمّر بشكل كامل"، موضحًا أنّ "المنزل المستهدَف هو لأحد أبناء المنطقة المعروفين، ومن الممكن أن يكون قد استقبل نازحين، ولكنّ الجريمة والمجزرة لا يمكن تبريرها، وهذه جريمة جديدة في سجلّ آلة القتل الإسرائيليّة".
ووجّه، في تصريح لقناة الـ"MTV"، تحيّةً إلى "جهود الصّليب الأحمر والدفاع المدني وأهالي المنطقة، الّذين يعملون بجهد للمساعدة في انتشال الشّهداء ورفع الأنقاض"، مضيفًا: "حمى الله جبيل ولبنان من هذا الجنون الإسرائيلي، ومطلبنا وقف إطلاق النّار الأمس قبل اليوم، واليوم قبل الغد، لوقف حمّام الدّمّ اليومي".
كانت هذه تفاصيل خبر أبي رميا: مجزرة علمات مروعة ومطلبنا وقف إطلاق النار اليوم قبل الغد لوقف حمّام الدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.