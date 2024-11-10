شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تواصل اليوم مقابلات المتقدمين للقيد بالجدول العام والان مع تفاصيل الخبر

تواصل النقابة العامة للمحامين، اليوم الأحد، عمليات إجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون من الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة، بنادي المحامين النهري بالمعادي.

وشددت النقابة العامة للمحامين، على ضرورة الالتزام بالزى الرسمى "بدلة كاملة والكرافتة"، مع ضرورة إحضار ملف وأوراق التقديم الخاصة بكل متقدم، وإحضار نتيجة الكشف الطبى للمتقدمين من الأقاليم خارج القاهرة الكبرى.

وأشارت نقابة المحامين، إلى أنه يجب الالتزام بالمواعيد المحددة لكل اسم، وأنه لا يجوز حضور أى شخص فى غير المواعيد المحددة له.

