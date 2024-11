شكرا لقرائتكم خبر عن "الناتو" يرد على نشر قوات كورية شمالية في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد حلف شمال الأطلسي (ناتو) تقديمه مساعدات إضافية لأوكرانيا بعد إرسال قوات كورية شمالية إلى روسيا.

وقال بيان أصدره مجلس الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) البالغ عددها 32 دولة، الجمعة، إن الحلفاء "ما زالوا حازمين كما كانوا دائما في دعم أوكرانيا قدر ما يحتاج الأمر حتى انتصارها". والهدف هو تمكين أوكرانيا من بناء قوات مسلحة قادرة على مكافحة العدوان الروسي بنجاح. دعم روسيا وكان حلف شمال الأطلسي يرد على تقارير استخباراتية غربية تشير إلى أن كوريا الشمالية الآن بصدد إرسال آلاف الجنود لدعم حرب روسيا العدوانية ضد أوكرانيا.

وأعلنت كييف وقوع خسائر في الأرواح بالفعل في اشتباكات بين جنود أوكرانيين وكوريين شماليين في منطقة الحدود الروسية. منطقة كورسك الحدودية وقال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، أمس الخميس، دون أن يتطرق إلى تفاصيل: "نعم، كانت هناك خسائر بالفعل. هذه حقيقة."

وأضاف زيلينسكي أن بعض الجنود الكوريين الشماليين البالغ عددهم 11 ألف جندي في منطقة كورسك الحدودية الروسية يشاركون في القتال ضد الجيش الأوكراني.