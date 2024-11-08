رفع مستوى التأهب لإنفلونزا الطيور في فرنسا

ابوظبي - سيف اليزيد - قررت السلطات الفرنسية رفع مستوى الخطر المرتبط بالإنفلونزا الطيور على أراضيها إلى «مرتفع»، وذلك ابتداء من يوم غد السبت.

واستند هذا القرار إلى «الديناميكية القوية والمستدامة للعدوى في مسارات هجرة الطيور، وانتقال الفيروس عن طريق هذه الطيور المهاجرة» التي تمر عبر الأراضي الفرنسية.

ويهدف القرار إلى تعزيز التدابير الوقائية ومراقبة الوضع الصحي للحد من انتشار العدوى.

ويتوزع مستوى المخاطر الوبائية على ثلاث فئات، وهي «مهمل»، «معتدل»، و«مرتفع».

وفي حالة «الخطر المرتفع»، يتم الزام المزارع التي تضم أكثر من 50 طائراً بوضع الدواجن في أماكن مغلقة وتوفير الغذاء والماء بشكل محمي.

يُذكر أن فيروس الإنفلونزا الطيور انتشر مؤخراً في 24 دولة أوروبية، حيث سجلت الدول زيادة في عدد بؤر الإصابة، خصوصا في المجر، حسب آخر تقرير من منصة الوبائيات الصحية الفرنسية.

وفي فرنسا، تم اكتشاف «ست بؤر بين الدواجن، واثنتان بين الطيور الأسيرة، وعشر حالات بين الطيور البرية» منذ بداية الموسم الحالي.