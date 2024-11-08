خارجية أميركا: بلينكن بحث في اتصال مع نظيره الفرنسي أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في لبنان

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث في اتصال مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في لبنان". وقالت أيضا إن "بلينكن بحث مع نظيره الفرنسي الحاجة لإنهاء الحرب بغزة وإعادة الإسرى وزيادة المساعدات للقطاع".

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