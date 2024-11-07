الجيش الإسرائيلي زعم استهداف عشرات الأهداف لـ"حزب الله" بلبنان ومقتل عدد من العناصر خلال 24 ساعة

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "سلاح الجو أغار على مدار آخر 24 ساعة، على نحو 20 هدفًا لـ"حزب الله" في منطقة بعلبك وشمال الليطاني، وقضى على نحو 60 عنصرًا".

وادّعى في تصريح، أنّ "سلاح الجو استهدف عشرات الأهداف الأخرى في لبنان، ومنها منصّة إطلاق قذائف صاروخيّة تمّ استخدامها لإطلاق القذائف نحو وسط البلاد أمس، إلى جانب مبان عسكريّة ومستودعات أسلحة وبنى تحتيّة أخرى"، مشيرًا إلى أنّ "الجيش هاجم أيضًا مجمّعات قيادة وسيطرة لـ"حزب الله" في النبطية، تمّ استخدامها لترويج أنشطة مسلّحة".