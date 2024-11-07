شكرا لقرائتكم خبر عن الإعصار الـ13.. عشرات الآلاف من السكان في أماكن الإيواء خوفًا من "ينشينج" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يُتوقع أن يضرب إعصار قوي شمال الفلبين اليوم الخميس، مما دفع السلطات لبدء جولة جديدة من عمليات الإجلاء في المنطقة التي ما زالت تتعافى من هبوب عواصف متعاقبة منذ عدة أسابيع.

ويعد إعصار ينشينج، الإعصار الـ13 الذي يضرب الفلبين هذا الموسم. أعاصير الفلبين وعاد عشرات الآلاف من سكان القرى إلى أماكن الإيواء الطارئة، كما وُضعت فرق مكافحة الكوارث في وضع الاستعداد، في كاجايان وأقاليم أخرى بشمال البلاد، تقع على المسار المتوقع للإعصار.



ويقع الإعصار على بعد 175 كيلومترا (109 أميال)، شرق بلدة اباري في إقليم كاجايان صباح اليوم الخميس.

ويذكر أن إعصاري ترامي وكونج ري ضربا شمال الفلبين خلال الأسابيع الماضية، مما أسفر عن مقتل 151 شخصًا على الأقل، وإلحاق الضرر بنحو 9 ملايين شخص.