الجيش الإسرائيلي أطلق النار على فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس قرب حاجز عناتا شمال شرق القدس

أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، بأنّ "الجيش الإسرائيلي أطلق النّار على فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عمليّة دهس قرب حاجز عناتا شمال شرق القدس، من دون وقوع إصابات".

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