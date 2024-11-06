البيت الأبيض: بايدن هنأ ترامب بالفوز بالانتخابات ودعاه للقاء به في البيت الأبيض

هنّأ الرئيس الأميركي جو بايدن الجمهوري دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الاميركية، ودعاه لزيارة البيت الأبيض، وفق ما أعلنت الرئاسة الأميركية.

وأفاد البيت الأبيض في بيان، أن الرئيس بايدن "سيدلي بخطاب الى الأمة" الخميس للحديث عن نتائج انتخابات الثلاثاء والمرحلة الانتقالية.