هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي: التقديرات تشير إلى أن نتانياهو لن يسمح لبايدن بتحقيق إنجاز قبل تنصيب ترامب

اشارت هيئة البث الإسرائيلية الى ان الجيش والمنظومة الأمنية اعتزما الإعلان عن إنهاء المناورة في لبنان بداية الأسبوع الجاري، قبل أن يتراجعا عن الأمر فيما بعد.

لفتت هيئة البث نقلا عن مسؤول إسرائيلي، الى ان الرئيس الاميركي جو بايدن سيحاول في الشهرين المتبقيين أن يترك إرثا مثل وقف الحرب في المنطقة. واوضحت بان التقديرات تشير إلى أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لن يسمح للرئيس الاميركي جو بايدن بتحقيق إنجاز قبل تنصيب الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب.