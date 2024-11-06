القيادة تهنئ دونالد ترمب بفوزه بالانتخابات الأمريكية

من جانبه، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، إلى دونالد ترمب، لذات المناسبة، عبر فيها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والرقي.
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