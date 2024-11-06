القيادة تهنئ دونالد ترمب بفوزه بالانتخابات الأمريكية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى دونالد جي ترمب، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية. وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار. وأشاد الملك سلمان بن عبدالعزيز بهذه المناسبة بتميز العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

من جانبه، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، إلى دونالد ترمب، لذات المناسبة، عبر فيها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والرقي.