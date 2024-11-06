اخبار العالم

القيادة تهنئ دونالد ترمب بفوزه بالانتخابات الأمريكية

0 نشر
0 تبليغ

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى دونالد جي ترمب، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية. وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار. وأشاد الملك سلمان بن عبدالعزيز بهذه المناسبة بتميز العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

من جانبه، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير ، برقية تهنئة، إلى دونالد ترمب، لذات المناسبة، عبر فيها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والرقي.


كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تهنئ دونالد ترمب بفوزه بالانتخابات الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements