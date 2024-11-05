سرايا القدس: نخوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال بمحيط منزل محاصر في طمون جنوبي طوباس بالضفة

أعلنت سرايا القدس- كتيبة طوباس، أنها تخوض "معارك ضارية مع قوات الاحتلال بمحيط منزل محاصر في بلدة طمون". وذكرت مصادر لقناة الجزيرة، أن "قوات خاصة إسرائيلية تحاصر منزلا في ضاحية ذنابة شرقي طولكرم شمالي الضفة الغربية". وأكد المصادر وجود "اشتباكات بين مقاومين وجيش الاحتلال في بلدة طمون جنوبي طوباس بالضفة الغربية".

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