ترامب: أعِد بقيادة الولايات المتحدة والعالم نحو قمم جديدة

وعد المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب "بقيادة الولايات المتحدة والعالم" نحو "قمم جديدة".

‏كلام ترامب جاء في ختام حملته الانتخابية بكلمة من ولاية ميشيغان.

‏وقال ترامب: "نريد أن نحقق حلمنا بالفوز من جديد في الانتخابات"، مضيفا "نحن متقدمون في هذه الانتخابات".

وأمس، كشف استطلاع لبي بي إس والإذاعة الوطنية الأميركية، أن "المرشّحة الديمقراطية كامالا هاريس تحظى بدعم 51٪ من الناخبين المحتملين مقابل 47٪ للمرشح الجمهوري دونالد ترامب".

وتجرى الانتخابات الرئاسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، إلا أن أكثر من 75 مليون ناخب قد صوتوا بالفعل مسبقا عبر البريد أو في مراكز الاقتراع، خاصة في الولايات السبع المتأرجحة التي ستحدد مصير الرئاسة في 20 كانون الثاني بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

ويذكر أن ترامب لم يعترف أبدا بهزيمته في الانتخابات السابقة أمام الرئيس الأميركي جو بايدن، وهو يواجه اليوم اتهامات جنائية بمحاولة التأثير على نتائج تلك الانتخابات.