النشرة: غارات اسرائيلية استهدفت عدة مناطق لبنانية بعد منتصف الليل

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب عن "الاعتداءات التي استهدفت المناطق حسب الأقضية منذ الساعة الثانية عشر ليلاً حتى صباح اليوم. ففي قضاء صور استهدفت الاعتداءات بلدات معروب ورشكنانيه والبياض ويانوح ومحرونة وديرقانون رأس العين وقانا وزبقين وجبال البطم وباتوليه والبازورية ووادي جيلو وبافلية".

واشار الى ان "اما في قضاء بنت جبيل، فاستهدفت بلدات الطيري وحاريص وياطر وعيناتا وعيتا الجبل وديرانطار وديركيفا. وفي قضاء النبطية حبوش وحاروف وتول وعبا وصيرالغربية والقصيبة. اما في قضاء زحلة فاستهدفت الاعتداءات بلدة سعدنايل. وفي صيدا، الغسانية. وفي حاصبيا، وادي برغز. وفي قضاء مرجعيون الخيام وميس الجبل".