شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب قُبيل الحسم: المهاجرون "المجرمون" سيزدادون لو خسرنا الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصف المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، المهاجرين بـ"المجرمين".

وقال ترامب في تصريحات خلال مؤتمر انتخابي من ولاية نورث كارولاينا، "المهاجرون المجرمون سيزداد عددهم لو خسرنا الانتخابات". انتخابات الرئاسة الأمريكية وفي وقت سابق قال ترامب خلال تجمع انتخابي في ليتيتس، بولاية بنسلفانيا: "كان لدينا أكثر الحدود أمانًا في تاريخ بلدنا وقت أن غادرت. كان يجب ألا أغادر. أعني، بصراحة، لأننا قمنا بعمل جيد جدًا".



وأضاف: يوجد الآن "المئات من المحامين" في كل مركز اقتراع للانتخابات الرئاسية القادمة.

وأشار ترامب إلى إنجازات رئاسته قائلًا: "كان لدينا أفضل اقتصاد على الإطلاق. كان لدينا ذلك الجدار. كان لدينا كل شيء".