الجيش: توقيف 8 أشخاص ضمن إطار التدابير الأمنية في مختلف المناطق

أعلنت قيادة الجيش في بيان انه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت دوريات من مديرية المخابرات 6 أشخاص وفقًا لما يلي:
-توقيف المواطنين (ع.ا.) و(ع.م.) و(ح.ج) في الضاحية الجنوبية لإقدامهم على سرقة منازل ومحلات تجارية بعد تنفيذ العدو الإسرائيلي غارات على المنطقة المذكورة، بالإضافة إلى تعاطيهم المخدرات.
توقيف المواطن (م.م.) في منطقة بئر حسن – الضاحية الجنوبية لارتكابه نحو 30 عملية سرقة في منطقتَي الأشرفية والجميزة، وضبطت في • منزله كمية من المسروقات.
-توقيف السوريَّين (ح.س.) و(ا.م.) في منطقة وطى المصيطبة – بيروت لحيازتهما كمية من المخدرات المعدّة للترويج، وضبطت في حوزتهما مسدسًا حربيًّا.
كما أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز المدفون – الشمال المواطنَين (ع.ع.) و(خ.خ.) لحيازتهما كمية كبيرة من المخدرات بالإضافة إلى أعتدة عسكرية، وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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