الراعي: أين رأي الشعب في الحرب المدمرة بين اسرائيل وحزب الله فالأكيد هو ضدها في ظل استعمال أسلحة مدمرة

أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في عظته خلال قداس الأحد الى أن "الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية".

وسأل: "أين رأي الشعب في التمادي بعدم انتخاب رئيس وعدم انتظام عمل مجلس النواب ومجلس الوزراء؟ وأين رأي الشعب في الحرب المدمرة بين اسرائيل وحزب الله فالأكيد هو ضدها في ظل استعمال أسلحة مدمرة".

واعتبر انه "فوق ذلك لا وقف لاطلاق النار إلى متى؟ في الحرب الجميع خاسرون ومكسورون والنزوح سيشكل المزيد من المشاكل ومن الضروري المحافظة على الأملاك الخاصة".

وأكدّ الراعي أنّه "من الضروري ابعاد شبح الخلافات وتفريغ المؤسسات التربوية لأن العلم ضرورة لأطفالنا كالغذاء".