شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: إسقاط 8 مسيرات أوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسقطت القوات الروسية ثمان مسيرات أوكرانية فوق ثلاث مناطق في لوهانسك، وفقا لمصدر في وكالات إنفاذ القانون الإقليمية.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن المصدر قوله إنه "وفقا للمعلومات الأولية، جرى إسقاط ثمان مسيرات فوق ثلاث مناطق مختلفة في لوهانسك. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1813319829471797554?ref_src=twsrc%5Etfw

وأضافت وكالة تاس، أن جميع المسيرات كانت من الطراز ثابت الجناحين.

وكان يمكن سماع دوي عدة انفجارات في السماء فوق لوهانسك.