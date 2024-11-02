شكرا لقرائتكم خبر عن رشاوى ومقطع فيديو.. تحذير أمريكي من التدخل روسي في الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حذرت وكالات الاستخبارات في واشنطن من معلومات مضللة مستهدفة من روسيا.

واتهمت الوكالات روسيا بنشر مقطع فيديو "تضمن بشكل زائف أفرادًا يزعمون أنهم من هايتي ويصوتون بشكل غير قانوني في العديد من المقاطعات في جورجيا".

واتهم مقطع فيديو مفبرك آخر "فردا له صلة بالمرشح الرئاسي الديمقراطي بتلقي رشوة من فنان أمريكي".

ولم تقدم الوكالات أي تفاصيل في بيانها، لكن وسائل إعلام أمريكية ذكرت أن مقطع الفيديو، الذي بدأ في التداول أواخر هذا الأسبوع، أشار إلى أن نائبة الرئيس كامالا هاريس وزوجها حصلا على رشوة، بقيمة 500 ألف دولار من الفنان شون "ديدي" كومبز.

وفي البيان المشترك، ألقى مكتب مدير الاستخبارات الوطنية ومكتب التحقيقات الاتحادي(إف.بي.آي) ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية باللوم على "جهات مؤثرة روسية" بشأن مقاطع الفيديو.